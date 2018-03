Toronto Raptors feiern in Brooklyn 50. Saisonsieg

Der Sieg im Barclays Center wurde dank einer starken zweiten Spielhälfte fixiert. Zur Halbzeit noch 57:67 zurück, waren die Kanadier nach der Pause (59:35) das klar stärkere Team. Jonas Valanciunas führte die Raptors mit 26 Punkten und 14 Rebounds an. Jakob Pöltl, 20:29 Minuten im Einsatz, steuerte acht Zähler, sechs Rebounds und drei blockierte Würfe sowie je einen Assists und Steal bei. Für den Wiener war das 116:102 ein „schöner“ Erfolg. „Sie (die Nets, Anm.) liefen am Anfang heiß, aber wir haben in der zweiten Hälfte sehr gut verteidigt, damit das Spiel gedreht und uns den neunten Sieg in Serie gesichert“, analysierte der 22-Jährige.