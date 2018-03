Gini bezaubert selbst große Könige

„Der Culatello di Zibello Dop ist der König unter den italienischen Metzgereiprodukten. Dabei handelt es sich um den besten Teil des Parmaschinkens, der allerdings nicht wie üblich in der Schwarte, sondern der Schweinsblase mindestens 11 Monate lang im Naturkeller reift, was ihn weitaus geschmackvoller als andere macht“, verriet Enrico Bergonzi, der mit seinem Restaurant „Al Vedel“ in Colorno, in der Nähe von Parma, auf eine über 200 Jahre alte Familiengeschichte zurückblicken kann.