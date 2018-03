BVT-Skandal: U-Ausschuss scheint ziemlich fix

U-Ausschuss: Viertel der Abgeordneten für Einsetzung notwendig

Die SPÖ könnte jedenfalls schon in der Nationalrats-Sondersitzung einen Antrag auf einen U-Ausschuss stellen, wenn diese keine befriedigenden Ergebnisse bringt, wie Parteichef Christian Kern zuletzt angekündigt hat. Die NEOS wären offen für einen gemeinsamen Oppositions-Ausschuss, wollen aber zunächst die Sondersitzung und den Sicherheitsrat abwarten. „Gibt es keine ausreichende Aufklärung, dann muss ein U-Ausschuss Licht ins Dunkel bringen“, betonte auch der Klubobmann der Liste Pilz, Peter Kolba, in einer Aussendung. Man habe ebenfalls Interesse, mit der SPÖ über einen gemeinsamen Ausschuss zu verhandeln. Die wahrscheinlichere Variante ist allerdings, dass die SPÖ den U-Ausschuss alleine einsetzt. Ein Viertel der Abgeordneten - das sind 46 - ist dafür notwendig. Die SPÖ hat aktuell 52 Mandatare, also genug für ein solches Verlangen.