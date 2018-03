Geheimdienst-Krimi: Drei Beamte gefeuert

In der hochbrisanten Affäre gab es vor drei Tagen einen Paukenschlag: Mehrere Staatsanwälte und Sonderermittler tauchten in dem streng abgesicherten BVT-Hauptquartier in Wien auf und durchsuchten mehrere Büros. Im Visier der Justiz stehen Mitarbeiter des polizeilichen Geheimdienstes. Konkret geht es um die Abteilung II, Nachrichtendienst und Proliferation.