Nepal: Zahlreiche Tote bei Passagierjet-Absturz

Ein Linienflugzeug aus Bangladesch ist am Montag beim Landeanflug auf die nepalesische Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Von den 67 Menschen an Bord wurden Dutzende ins Krankenhaus eingeliefert, teilte ein Vertreter des Flughafens in Kathmandu mit. Mindestens 39 überlebten den Absturz jedoch nicht.