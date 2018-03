Pensionist (83) in den eigenen vier Wänden beraubt

Als er wenig später in das Erdgeschoß des Gebäudes in Prambachkirchen (Bezirk Eferding) ging, stieß er im Vorraum auf die beiden Täter. Diese bedrohten ihn umgehend mit jeweils einem rund einen halben Meter langen Montiereisen, packten den Pensionisten an den Oberarmen und drängten ihn in einen Wohnraum. Dann fesselten sie den Mann mit Plastikschnüren an den Händen und Füßen und forderten - möglicherweise in italienischer Sprache - „Tresore, Tresore“.