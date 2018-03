Die „Krone“ verlost 2x25 Länderspiel-Tickets

In Klagenfurt startet das österreichische Fußballnationalteam unter seinem neuen Trainer Franco Foda in die Länderspielsaison. Die Mannschaft empfängt am 23. März im Wörthersee-Stadion die Elf aus Slowenien, die mit ihrem Star-Keeper Jan Oblak von Atletico Madrid auflaufen wird. Für dieses spannende Match verlost die „Krone“ 2 x 25 Tickets.