Bei Keksdiebstahl erwischt: Syrer schlug um sich

Als ein Schüler den Diebstahl von drei Kekspackungen am Tisch vor dem Lokal seiner Mutter in Villach beobachtete, ahnte er wohl nicht, was bei der Verfolgung des Täters, eines 17-jährigen Asylwerbers aus Syrien, alles passieren würde: Fenster und Handy kaputt, Möbel umgeworfen, Rangelei...Festnahme.