Wieder ein Wochenende mit Schlägereien

In einem Lokal in Kaprun gerieten in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr mehrere Gäste aus nichtigen Gründen aneinander. Ein 21-jähriger Einheimischer schlug dabei einem 19-Jährigen ein Glas auf den Kopf. Durch die Scherben erlitt dieser mehrere Schnittwunden. Der junge Mann musste im Krankenhaus in Zell am See verarztet werden. Der 21-Jährige wurde angezeigt.