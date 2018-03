Polstermord: Opfer war körperlich völlig gesund

Seit Donnerstag sitzt jener 68-Jährige in U-Haft, der in der Nacht auf Mittwoch in Mariazell in der Steiermark seine Ehefrau mit einem Polster erstickt haben soll. Laut seinen Angaben tat er es, um die todkranke Ehefrau von ihrem Leiden zu erlösen. Die 66-Jährige, das steht fest, litt unter Depressionen. Körperlich krank war sie aber nicht.