Wildschwein-Angriff in malaysischer Moschee

Während des Abendgebets in einer malaysischen Moschee ist es vor wenigen Tagen zu einem tierischen Zwischenfall mit einem Verletzten gekommen. Ein Wildschwein hatte sich in die Sungai Buloh Moschee in einem Vorort von Kuala Lumpur verirrt und eine halbe Stunde lang die Betenden gejagt, bevor das Wildtier erschossen wurde. Bei dem „Angriff“ wurde ein Moscheebesucher, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, verletzt und musste im Spital behandelt werden.