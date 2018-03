Schock! Motorrad-Profi schrammt am Tod vorbei

Schockmoment beim Superbike-Rennen in Sao Paulo in Brasilien! Der Lokalmatador Danilo Berto kam direkt beim Start, einer äußerst ungünstigen Stelle, zu Sturz. Der Biker versuchte anschließend so schnell wie möglich unverletzt von der Strecke zu kommen. Ein nachkommender Fahrer fuhr ihm dabei über das Bein. Wenn man sich die schockierenden Bilder (oben im Video) ansieht, kann Berto dennoch froh sein, dass er so „glimpflich“ davonkam. Es hätte auch viel schlimmer ausgehen können ...