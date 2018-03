Kopfüber in Tiefschnee: Brite starb bei Skiunfall

Bis zu den Knien in „Schneemaul“ stecken geblieben

Im tiefen Pulverschnee fuhr das Trio nebeneinander talwärts. Laut Polizei zogen die drei Männer im Abstand von etwa 20 Metern lange Schwünge. Plötzlich kam der außen rechts fahrende 48-Jährige zu Sturz und fiel in ein sogenanntes Schneemaul, eine Spalte gefüllt mit Schnee. Der Brite stürzte so unglücklich, dass er mit dem Kopf voraus bis zu den Knien stecken blieb.