Blanke Gewalt zerstörte Leben einer Feuerwehrfrau

„Er könnte hinter jeder Ecke sein, ich habe Angst. Angst, dass ich ihn wiedersehe. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war. Ich will nur mein Leben zurück.“ Bedrückende Worte des Opfers, die über ein Video durch den Verhandlungssaal des Landesgerichtes hallten. Betroffen sahen die Schöffen, wie die Frau (43) mehrmals in Tränen ausbrach. Selbst der Staatsanwältin war das Entsetzen über die moralisch verwerfliche Tat im Gesicht geschrieben: „Was muss in einem Mann vorgehen, dass er auf einer Frau, die am Boden liegt, derart eintritt“, wollte Barbara Fischer vom Angeklagten wissen.