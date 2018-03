Steirerin von Ehemann mit Polster erstickt

Mordalarm in der Steiermark: Ein 68-Jähriger soll in Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag seine 66 Jahre alte Ehefrau mit einem Polster erstickt haben. Der Mann rief in der Früh eine Verwandte an und berichtete ihr von seiner Tat. Die Angehörige rief sofort die Rettung, die wiederum die Polizei alarmierte. Der Verdächtige ließ sich anschließend widerstandslos am Tatort festnehmen. Er war alkoholisiert. Die 66-Jährige dürfte schwer krank gewesen sein, ihr Ehemann wollte sie offenbar von ihrem Leid „erlösen“.