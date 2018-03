Klinik-Mitarbeiter sollen Rauchpausen einarbeiten

Neuregelung bereits in zwei Jahren

Alleine an den Salzburger Kliniken - in Tamsweg (Lungau), St. Veit im Pongau, Hallein (Tennengau), der Christian-Doppler-Klinik und dem Universitätsklinikum LKH in der Stadt Salzburg - wären alle Rauchpausen-Konsumenten unter den rund 6300 Mitarbeitern betroffen. Landesweit würde eine entsprechende Regelung einen Präzedenzfall darstellen, denn fast überall wird derzeit die Rauchpause aus Kulanzgründen toleriert und als Teil der Arbeitszeit angesehen.