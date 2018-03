Rene Binder: Auf den Spuren von Jochen Rindt

Das große Abenteuer Indy500 hat für Jochen Rindt, Formel-1-Weltmeister 1970, am 31. Mai 1967 mit Platz 24 geendet. Am kommenden Sonntag sind 24 Autos beim Saisonauftakt der Indycar-Serie in Saint Petersburg im US-Bundesstaat Florida am Start. Mitten drin der Tiroler René Binder, der einen 700 PS starken Dallara-Chevrolet über den buckeligen Stadtkurs jagen wird.