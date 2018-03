Japan: Aschewolken beeinträchtigten Flugverkehr

In Japan ist erneut ein Vulkan ausgebrochen. Der rund 1400 Meter hohe Shinmoe-dake (übersetzt etwa „neuer, brennender Gipfel“) im Südwesten des Landes spuckte Asche und Rauch bis in eine Höhe von 2300 Metern aus, wie örtliche Medien am Dienstag berichteten. Zu Schaden sei niemand gekommen, der Flugverkehr sei aber beeinträchtigt gewesen.