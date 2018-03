Viel Verkehr, aber kein Stau-Kollaps

Während in der Früh das Bild noch fast alltäglich schien, spitzte sich die Situation am Abend zu. Von der Eichstraße staute es zwischenzeitlich um den Kapuzinerberg bis über zur Nonntalerbrücke. Keine Probleme gibt es hingegen für die Zug-Reisenden. Notwendige Gleissperren sind nach Vorgabe der ÖBB nur am Wochenende möglich und sind schon vor zwei Jahren geplant geworden. „Es wird bei uns dennoch keinerlei Einschränkungen für Reisende geben“, versichert Bahn-Sprecher Robert Mosser. Wegen des engen Zeitfensters müssen die Arbeiten auch bis Ende Oktober abgeschlossen sein.