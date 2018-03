Geständnis: Bevorstehende Scheidung als Tatmotiv

Mehrere Stichverletzungen

Die 46-Jährige lebte seit dem vergangenen Dezember allein in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bad Schallerbach. Für die Nacht auf Montag hatte sich der 44-Jährige zu Besuch bei seiner Ehefrau angekündigt. Kurz vor 6 Uhr hörten Nachbarn Hilferufe der 46-Jährigen und alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, öffnete der Ehemann bereitwillig die Wohnungstür, seine Ehefrau lag tot in den Räumlichkeiten. Die Leiche der Frau wies mehrere Stiche auf, die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser - wurde sichergestellt. Der dringend Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen.