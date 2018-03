Fliegen die Grünen aus dem Landesparlament?

Für die Kärntner Grünen geht‘s am Sonntag bei der Landtagswahl um das politische Überleben - es droht der Weg in die Bedeutungslosigkeit! Seit 2013 ist die Ökopartei zwar in der Landesregierung vertreten und bildet dort eine Dreierkoalition mit SPÖ und ÖVP, doch die letzten Umfragen verheißen nichts Gutes. Fünf Prozent sind für den Wiedereinzug in den Landtag notwendig, Meinungsforscher und Politexperten sehen die Grünen jedoch nur bei zwei bis vier Prozent. Es könnte somit der nächste Tiefschlag für die Ökopartei sein, neue interne Querelen wären vorprogrammiert.