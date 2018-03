Kein Wien-Bonus für Wahlkämpfer in Kärnten

Kurz, Kern und Strolz am Sonntag in Kärnten

In Wiener Kreisen ist jedenfalls zu hören, dass die Chefs der Bundesparteien diese Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen. An einen Erfolg für die jeweils eigene Partei glauben jedenfalls alle Parteichefs: Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz wird zur Wahlparty seiner Partei am Sonntag ebenso erwartet wie die Chefs der NEOS und der SPÖ. Am allermeisten jubeln wird ganz bestimmt Ex-Bundeskanzler Christian Kern, weil sein Kärntner Spitzenkandidat Peter Kaiser für Ruhe in der angeschlagenen Partei sorgen könnte. Wenn ausgerechnet in einer ehemaligen Hochburg der Freiheitlichen die Roten so erfolgreich abschneiden, hat das schon sehr große Bedeutung.