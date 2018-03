Immer mehr Türken erhalten Asyl in Deutschland

In Deutschland erhalten deutlich mehr Türken als noch vor einem Jahr Asyl. Im Jänner habe die Anerkennungsquote bei 38,2 Prozent gelegen, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag unter Berufung auf eine Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Im Jänner 2017 hatte die sogenannte Gesamtschutzquote bei 6,4 Prozent, im Juli 2017 bei 22 Prozent gelegen. Seit dem Putschversuch im Sommer 2016 herrscht in der Türkei der Ausnahmezustand. Zahlreiche Staatsbürger flüchten angesichts politischer "Säuberungen" und massenhafter Inhaftierungen seitens des Erdogan-Regimes.