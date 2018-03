Kärnten-Wahl: Der Süden ist politisch anders

Auch Dreierkoalition wieder möglich

In der Bundespolitik ändert sich zwar nichts, wenn weniger als sieben Prozent aller Österreicher in Kärnten eine Wählerstimme abgeben. Die symbolische Bedeutung der Koalitionsfrage sollte man trotzdem nicht unterschätzen. SPÖ und ÖVP, SPÖ und FPÖ, FPÖ und ÖVP plus Dreiervarianten speziell mit dem Team Kärnten – als Überbleibsel der Anhänger Frank Stronachs mit einem Ex-SPÖ-Bürgermeister an der Spitze entstanden – sind denkmöglich.