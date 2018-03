Wollte Pakistani mit Terror-Story Asyl?

Der Pizzakoch sei nämlich in den vergangenen 15 Jahren überhaupt nur in Europa gewesen – und nicht wie laut Anklage in der Kaschmir-Region um Terroristen auszubilden. So konnte er sich genau an den Tag erinnern, als er seine Heimat mit einem Ukraine-Visum verließ: es war der 5. November 2002. Aber seinen Hochzeitstag weiß der unscheinbar wirkende Mann nicht mehr so genau. Und seine Frau und seine Kinder habe er seither nicht mehr wiedergesehen – nur über Videotelefonie.