„Kleiner“ Zuwachs für die Schlösserstraße

Jährlich wird ausgebaut

Auch „Die kleine Welt der großen Schlösser“ – so der Name der Schau – soll in weiter Zukunft wachsen: „Zwei neue Mini-Bauwerke sollen jedes Jahr dazukommen – ein österreichisches und ein internationales“, so Sonja Skalnik, die die Schau betreut. Mit einem Audioguide oder auch einer Führung kann man sich durch die Schau bewegen, eine Lichtshow lässt in der Miniaturwelt die Sonne auf- und untergehen. Für Kinder soll es zudem auch eigene Workshops geben.