Kann ein Autoraser zum Mörder werden?

Der deutsche Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte am Donnerstag zu entscheiden: Können Raser auch Mörder sein? Drei aktuelle Fälle ließen die Bleifüße stillhalten. 2016 veranstalten zwei Mittzwanziger spätnachts am Berliner Kurfürstendamm ein Rennen, sie schießen einen Jeep ab. Der Insasse, ein 69-jähriger Pensionist, stirbt. Im Mai 2017 stiehlt ein Betrunkener in Hamburg ein Taxi, kracht mit 160 Stundenkilometern in ein zweites. Ein Toter, zwei Schwerverletzte.