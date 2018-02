300 drängelnde Schaulustige blockieren Noteinsatz

In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" präzisierte der Innenminister am Samstag, dass er dabei an die Verhängung von Verwaltungsstrafen denke. An der technischen Umsetzbarkeit zweifelt Kickl nicht: In Zeiten von Kameras sei eine Dokumentation nicht schwierig, bei einer entsprechenden politischen Willensbekundung werde sich auch ein technischer Weg finden lassen.