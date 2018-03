18-Jähriger bestahl Kollegen - 1000 Euro Schaden

Geständig und reuig zeigt sich ein Nachwuchs-Dieb (18) aus dem Bezirk Güssing. Der Arbeiter hatte sich während der Dienstzeit an den Geldbörsen seiner Firmenkollegen in Pinkafeld bedient. Die Brieftaschen waren in unversperrten Spinden des Gemeinschaftsraums verwahrt. Am Wochenende verprasste er die Beute.