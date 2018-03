Inseln für die Raucher sind im Visier

Auch viele Gastronomen unterstützen das Anliegen, darunter etwa NEOS-Spitzenkandidat und Hotelier Sepp Schellhorn, der „Don’t Smoke“ bereits vergangene Woche zusammen mit dem Bundesparteichef Matthias Strolz in Salzburg unterzeichnet hat. In Kürze will zudem Heinz Schaden noch seine Unterschrift leisten – er hatte damals das Schloss Mirabell zur Rauchfreien-Zone erklärt. Mittlerweile darf nicht mal mehr im Schlosshof geraucht werden. Die Bediensteten begrüßen es ausdrücklich, wie etwa Magistratsdirektor Martin Floss, der heute unterzeichnet. Die Debatte über die Raucherinseln im Landeskrankenhaus hat begonnen.