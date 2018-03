„Krieg“ in Wiener Museum um 303.500 Euro Gehalt

Das wünscht sich kein Chef: Die Betriebsrätin des Technischen Museums in Wien zieht in einem langen Gastkommentar in einer Zeitung offen über das Gehalt der Direktorin her, 303.500 Euro seien zu viel. Ihre Chefin, Gabriele Zuna-Kratky, kontert: „Es sind 264.000 Euro. Diese Kritik ist Klassenkampf.“