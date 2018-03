Deutsche Journalisten kritisieren FPÖ-„Angriffe“

Kurz habe sich in Deutschland mit „offenen Worten in Interviews und Fernsehdiskussionen einen Namen gemacht“, heißt es weiter. „Umso mehr verwundert uns Ihre Zurückhaltung in diesem für die Meinungs- und Pressefreiheit eines europäischen Landes so wichtigen Fall“, fordern die Unterzeichner den österreichischen Kanzler zum Handeln auf: „Wir hoffen sehr, dass es in Wien einen Ort gibt, an dem pressefeindlichen und demokratieschädlichen Attacken durch österreichische Regierungsvertreter deutlich Einhalt geboten wird. Vielleicht ist dieser Ort ja das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz.“