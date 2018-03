Sollen Diesel-Pkw jetzt raus aus den Städten?

In Wien ist die Luft am Hietzinger Kai am schlechtesten (47 µg/m³). Knapp 317.000 Diesel-Fahrzeuge wären in der Bundeshauptstadt von einem theoretischen Verbot betroffen. Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Vize Maria Vassilakou (Grüne) schweigen. Bislang sprach man sich aber gegen ein generelles Diesel-Fahrverbot für Wien aus. Die Wiener selbst sind beim Thema Diesel-Verbot jedenfalls zwiegespalten.