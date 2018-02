Werte für Gebrauchtwagen sinken um Milliarden Euro

Daten und Fakten

- Durch die Abgasnormen (Euro-Norm) werden die Fahrzeuge unterteilt in Schadstoffklassen. Diese dienen unter anderem zur Berechnung der Kfz-Steuer und der Einteilung in Schadstoffgruppen für die Umweltzonen der großen Städte in Österreich.

- Die Grenzwerte unterscheiden sich dabei nach Motortyp (Benzin- oder Dieselmotor) und auch nach Kraftfahrzeugtyp (Pkw, Lkw und Omnibusse, Zweiräder und Mopeds).

- Seit September 2014 gilt die Euro-Norm 6. Laut Verkehrsklub ÖAMTC entsprechen dieser Norm in Österreich bisher 326.701 Diesel-Fahrzeuge.

- Alle Fahrzeuge, die eine geringere Abgasnorm als 6 haben, wären theoretisch von Einschränkungen bei Dieselmotoren betroffen. In Österreich sind das exakt 2.443.769 Fahrzeuge (Stand 2017). Insgesamt beträgt der Dieselbestand bei Pkw in Österreich 2.770.470 Fahrzeuge.