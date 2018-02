„The Beast from the East“ rollt auf Irland zu

Warnung vor Sturm „Emma“

Ein Wintereinbruch mit extremer Kälte und Schnee hält derzeit weite Teile Europas in Atem. Der irische Wetterdienst hatte bereits zum Wochenbeginn vor Schnee und Eis gewarnt. Für Donnerstag kündigten die Meteorologen nun Sturm "Emma" bzw. "The Beast from the East" mit "anhaltendem und heftigem Schneefall" an.