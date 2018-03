Blitz-Prozess gegen Alko-Polizist

Er müsste es eigentlich besser wissen, der erfahrene Salzburger Ermittler (58). Mit 1,58 Promille setzte sich der Mann am 3. Mai 2017 in Salzburg in seinen Wagen und wollte sein Fahrzeug daheim abstellen. Weit hatte er es offenbar nicht – dennoch hielten ihn zwei junge Polizisten knapp 100 Meter vor seinem Zuhause an. Nicht aber die Alko-Fahrt an sich machte ihn zum Angeklagten, sondern, dass er als „Kollege“ bat, weiterfahren zu dürfen.