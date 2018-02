Robbie Williams: „Meine Krankheit will mich töten“

Drastische Worte eines Superstars: Robbie Williams spricht im Interview mit der "Sun" offen und ehrlich über seinen täglichen Kampf um seine seelische Gesundheit. Er habe diese "Krankheit in meinem Kopf, die mich töten will, also muss ich mich dagegen wehren", formuliert es der 44-Jährige sehr drastisch, gesteht aber auch, er sei dem Tod "viele Male" wirklich nah gewesen.