Paukenschlag: Grüne fechten NÖ-Wahl an!

Mittlerweile gebe es eine Umfrage, wonach 15 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher überzeugt sind, dass bei dieser Wahl "getrickst wurde", so die Grünen-Chefin: "Wir sind zwar als Grüne Niederösterreich in einer nicht sehr guten finanziellen Ausgangslage. Aber wir sind dafür da, um Demokratie und Verfassung hochzuhalten und ernst zu nehmen." Die Wahl sei "verfassungswidrig" abgelaufen, die Anfechtung stehe nun "im Raum". Die Entscheidung darüber soll am Mittwoch in einer Sitzung des Landesausschusses der Grünen fallen. Eine allfällige Anfechtung würde dann "fristgerecht" am Donnerstag erfolgen.