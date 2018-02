BAWAG kauft sich um 110 Millionen € von Post frei

Früher als erwartet hat sich die seit Herbst an der Börse notierte BAWAG vom Vertrag mit der Österreichischen Post freigekauft. Demnach wurde in der BAWAG-Bilanz im Jahr 2017 bereits eine Einmalzahlung an die Post für die nächsten zwei Jahre erfasst. Der Vertrag wäre bis 2020 gelaufen. In Summe kostet die Beendigung des Postamtsvertriebsvertrags die BAWAG rund 110 Millionen Euro.