Nockstein-Schutz ist möglich, aber der Mut fehlt!

Raschauer hatte für die Gemeinde Koppl bereits in zwei Gutachten festgestellt: Erstens ist Salzburg gar nicht zuständig für eine UVP-Prüfung – sie muss am Firmensitz der APG (also in Wien) erfolgen. Zweitens: Die Strategische Umweltprüfung (SUP) ist bei einem Vorhaben von der Größe der Salzburg-Leitung europäisches Recht, sie fehlt aber im 380-kV-Verfahren.

Jetzt sagt Nicolas Raschauer klar: „Die Ausweisung eines Geschützten Landschaftsteiles Nockstein-Höhenrücken ist verfassungsrechtlich zulässig.“ Und Adolf Concin ergänzt: „Alle fachlichen Voraussetzungen dafür sind gegeben, daher muss die Landesregierung handeln und das Naturschutzgesetz anwenden.“ Meinungs-Schwenk der SP: Klüger geworden. . .SP-Chef Walter Steidl sagt: „Es ist nicht verboten, klüger zu werden“, und spielt damit auf die frühere Zustimmung seiner Partei zur Freileitung an: „Wie in der Gemeinde Koppl, wo sich alle im Kampf gegen die Freileitung einig sind, sollten wir auch im Land gemeinsam nach einer besseren Lösung suchen.“