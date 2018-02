Neue Drogenambulanz für Kärnten

Kärnten erhält eine neue Drogenambulanz. Nach langer und komplizierter Standortsuche sowie einem dreijährigen Aufnahmestopp für neue Patienten eröffnet die Hilfseinrichtung am 12. März ihren neuen Standort in Klagenfurt. In Zukunft werden dort 700 anstatt 400 Therapieplätze zur Verfügung stehen.