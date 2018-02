Anton Mattle von der ÖVP ist Vorzugsstimmen-Kaiser

FP-Chef Abwerzger landete auf Platz neun

Auf Platz sieben landete der Osttiroler VP-Mann Manfred Mayerl mit 4589 Kreuzerln. Sonja Ledl-Rossmann (VP) aus dem Bezirk Reutte bekam 3968 Vorzugsstimmen und nimmt damit Platz acht ein. Am neunten Rang dann der erste FPÖ-Politiker, Obmann Markus Abwerzger, den am Wahlsonntag 3942 Personen eine Vorzugsstimme gaben. Den zehnten Platz holte sich die rote Zukunftshoffnung, SP-Vizechef Georg Dornauer. Der Bürgermeister von Sellrain kam auf 3886 Stimmen. Platz elf ging mit 3605 Vorzugsstimmen an Landeshauptmann Günther Platter. Er kandidierte aber nur auf der Landesliste. Platz zwölf ging an LHStv. Josef Geisler (ÖVP, 3311), Platz 13 an Ingrid Felipe von den Grünen mit 2038 Vorzugsstimmen. Rang 14: Gebi Mair (2165), Rang 15: Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz (2121). Andrea Krumschnabel („Family“) kam auf 576 Stimmen, Dominik Oberhofer (Neos) auf 297 und Josef Schett (Impuls) auf 476 Vorzugsstimmen.