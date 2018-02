Jugendliche in Teich gestürzt

Für die Nachtschwärmer dürfte der Vorfall ein ernstes Nachspiel haben. Nach der Versorgung am Teichufer mussten sie ins nahe gelegnen Krankenhaus. Die örtliche Polizei dürfte noch einige Fragen an das übermütige Duo haben. Für die Ortskundigen ist jedenfalls klar: „Dort hätte die jungen Leute so bald keiner gefunden. Wären sie nicht von selbst aus dem Teich rausgekommen, hätte es wohl eine Tragödie gegeben.“