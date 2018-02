Rotes Kolosseum erinnerte an verfolgte Christen

Auch Paulus-Kathedrale in Mosul und Elias-Kirche in Aleppo beleuchtet

Gleichzeitig wurden am Samstagabend zwei weitere christliche Gotteshäuser an Symbolorten der Christenverfolgung rot angeleuchtet: die Paulus-Kathedrale in Mosul und die maronitische Elias-Kirche in Aleppo. Zu beiden Orten gab es kurze Liveschaltungen, in denen die dort anwesenden Christen von ihren Erfahrungen berichteten.