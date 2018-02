Russe hielt junges Model als Sex-Sklavin gefangen

Als sie eines Tages ins Krankenhaus musste, bat sich die Gelegenheit zur Flucht. Doch sie zögerte, weil sie die Kinder zu Hause lassen musste. Angestellten des Spitals, denen sie von ihrem Leid berichtete, beschlossen, ihr zu helfen. Die Klinik bat den gewalttätigen Freund samt den Kindern in die Klinik. Unter einem Vorwand lotsten sie den Mann in eine andere Abteilung. Natasha und ihre Kinder konnten indes in einen vom Personal bereitgestellten Fluchtwagen steigen - und so aus ihrer persönlichen Hölle entkommen.