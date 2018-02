Krokodil zerfleischt in Indonesien Frau

Die Indonesierin war vor einigen Tagen aus einem am Fluss gelegenen Garten nicht zurückgekehrt. Ihre Familie und Nachbarn leiteten daraufhin eine Suche ein. Anrainer wurden misstrauisch, als sie ein riesiges Krokodil in der Nähe eines Bootes mit den Habseligkeiten der Frau entdeckten, bestätigte Polizeisprecher Kuswahyudi Tresnadi am Samstag. Schließlich fanden sie die Leiche der Frau, die auf dem Fluss trieb.