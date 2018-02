Niedrigzinsen kosteten Sparer schon über 12 Mrd. €

Firmen in Österreich erzielten Milliardenplus

Das war natürlich nicht nur in Österreich so, auch die Haushalte in Deutschland, Italien oder Belgien "verloren" Milliarden. Anders sieht es in Portugal oder Spanien aus: Dort wurden die Schulden deutlich reduziert und die Bankeinlagen stiegen nicht so stark, daher steht unterm Strich ein Plus. Einziger Trost für Österreich: Die Firmen erzielten von 2008 bis 2016 aufgrund der Niedrigzinsen ein Plus von knapp elf Milliarden Euro.