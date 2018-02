Täter ließen Beute in Gebüsch zurück

Neun Kellerabteile hatten die beiden Slowaken in einer Wohnhausanlage in St. Valentin aufgebrochen. Die Beute – mehrere Fahrräder, Angeln, ein Snowboard und sogar Kinderspielzeug – legten die Täter in einem nahen Waldstück unter Büschen zum Abtransport bereit. Dazu sollten die Kriminaltouristen jedoch nicht mehr kommen. Denn eines der Opfer sowie eine Passantin wurden in den frühen Morgenstunden auf den 31-Jährigen und dessen Komplizen (35) aufmerksam – worauf die Einbrecher Hals über Kopf die Flucht ergriffen und den Großteil des Diebsgutes zurückließen.