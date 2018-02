Stars im Diät-Wahn: So verrückt isst Hollywood

Menschen, die ständig über rote Teppiche laufen, sind oft besessen von ihrer gertenschlanken Figur. Um sich immer in Topform präsentieren zu können, greifen viele Hollywoodstars zu absurden Wundermitteln, sie schwören regelrecht auf ihre Abnehmtricks und Folterdiäten. Auf die Warnung von Ärzten vor schädlichen Nebenwirkungen wollen sie anscheinend nicht hören – nur so ist zu erklären, dass sich etwa Lehm in Pulverform und aufgelöst zu einem Drink bereits als Abnehmmethode etablieren konnte.