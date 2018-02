Martin Rütter: „Ich bin der Anwalt der Hunde!“

"Krone": Wir haben in Wien das Messerli-Institut, das eine Art Prüfsiegel für Hundetrainer vergibt und überprüft, ob die Trainer nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand und vor allem tierschutzgerecht arbeiten.

Rütter: Ich kenn dieses spezielle Zertifikat nicht und kann es deswegen nicht beurteilen, aber in Deutschland gibt es das auch, da werden die Methoden der Hundetrainer nach dem Tierschutzgesetz geprüft. Es gibt aber trotzdem keinen wirklichen Standard. Ich finde so eine Zertifizierung grundsätzlich gut – ich gehe sogar noch weiter und sage, Hundetrainer muss ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf sein. In Deutschland brauchst du nämlich für jeden Scheiß ein Zertifikat. Wenn ein Hundetrainer Mist erzählt, kann die Gesellschaft im Zweifel darunter leiden, weil ein Hund gefährlich wird. Deshalb finde ich, dass es eigentlich ein staatlich anerkannter Beruf sein muss, das wird in Deutschland aber nie passieren. Dort schreie ich das seit zehn Jahren, aber es ist alles so territorial-aggressiv. Und das ist Quatsch, denn es gibt doch wissenschaftliche Standards, da kann man sich doch eigentlich sofort einig werden. Es geht darum einen Konsens zu finden, und das wird nicht stattfinden. Das werde ich als Trainer nicht mehr erleben – leider!